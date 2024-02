Arsenale illegale scoperto a casa di Alain Delon: 72 armi e 3.000 munizioni sequestrate

Durante una perquisizione ordinata dall'autorità giudiziaria il 27 febbraio 2024, è stato scoperto un arsenale di armi nella residenza di Alain Delon a Douchy-Montcorbon, in Francia. La perquisizione era stata avviata in seguito all'osservazione di un'arma da fuoco durante una visita legale nella casa dell'attore. Le forze dell'ordine hanno sequestrato 72 armi da fuoco e oltre 3.000 munizioni. Tra le armi trovate vi sono esemplari da guerra, da tiro sportivo e da difesa personale. Inoltre, è stato rilevato anche un poligono di tiro all'interno della proprietà. La procura di Montargis ha confermato che Delon, attualmente di 88 anni e gravemente malato, non possiede alcuna autorizzazione per detenere armi da fuoco. È stata aperta un'inchiesta per detenzione illegale di armi.

Questa scoperta arriva in un periodo difficile per l'attore, che è stato recentemente al centro di dispute familiari tra i suoi figli. In passato, Delon aveva venduto parte della sua collezione di armi all'asta, totalizzando un incasso di circa 200 mila dollari.