Stefano De Martino e Affari Tuoi: Natale in famiglia con il gioco del programma

#StefanoDeMartino ha trascorso il Natale in famiglia, condividendo momenti di convivialità e ricordi dello studio di #AffariTuoi. Un'occasione per restare vicino al pubblico anche durante le festività.

Per Stefano De Martino, nemmeno le festività segnano una vera pausa: anche a Natale, il legame con Affari Tuoi resta protagonista.

Il conduttore ha trascorso la giornata insieme ai suoi familiari, ma tra un momento di convivialità e l’altro si è ritrovato a “tornare in studio” in versione domestica.

Sui social, De Martino ha pubblicato un video in cui compare circondato dai pacchi tipici del game show di Rai 1, accompagnando la scena con una battuta: “Portarsi il lavoro a casa”.

La sorpresa, però, è arrivata proprio dalla famiglia: tra i regali spunta un dono a tema, il gioco da tavolo ispirato al programma.

Un’idea pensata per divertirsi durante le feste e per ricreare l’atmosfera del format anche in salotto, con un dettaglio speciale: a guidare la partita c’è il vero conduttore.