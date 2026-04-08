Mel B frena sul documentario per i 30 anni delle Spice Girls e allontana il ritorno in tour

Mel B frena sul documentario per i 30 anni delle Spice Girls perché, a suo dire, tra le ex compagne non tutte sarebbero sincere. La cantante esclude anche un nuovo tour e racconta i dubbi maturati dopo i 50 anni.

Per i 30 anni delle Spice Girls prende quota l’ipotesi di un documentario dedicato alla storia del gruppo che ha segnato gli anni Novanta con brani come “Wanna Be” e “Spice Up Your Life”. A raffreddare l’entusiasmo, però, è stata Mel B, che ha messo in dubbio la possibilità di realizzare davvero il progetto.

Melanie Brown ha spiegato che un lavoro del genere rischierebbe di scontrarsi con problemi nei rapporti tra le ex componenti della band. La cantante ha lasciato intendere che il nodo sarebbe la mancanza di sincerità da parte di alcune di loro, senza però chiarire a chi si riferisse in modo preciso.

Leggi anche: Amadeus e il futuro televisivo: la Rai frena sul ritorno e chiarisce la sua posizione

Le sue parole sembrano anche spegnere le voci su una possibile reunion dal vivo. L’ultimo tour del gruppo risale al 2019, quando Victoria Beckham scelse di non partecipare. Stavolta Mel B ha escluso in maniera netta un nuovo ritorno insieme sul palco.

Parlando di questa eventualità, l’artista ha detto che una nuova tournée la sorprenderebbe per prima. Ha ricordato di essersi sentita bene durante l’esperienza vissuta qualche anno fa, ma ha aggiunto che oggi non intende più insistere perché tutte tornino in viaggio se non ne hanno davvero voglia.

Mel B, che oggi lavora anche come giudice televisiva ad America’s Got Talent, ha collegato questa scelta anche a una fase diversa della sua vita. Dopo i 50 anni, ha spiegato, ha deciso di chiudere con l’idea di riportare avanti a ogni costo un progetto di tour con il gruppo.

La cantante ha comunque riconosciuto il peso avuto dalle Spice Girls nella sua storia personale e professionale. Ha ricordato con affetto quel periodo e tutto ciò che la band le ha dato, ma ha ammesso di non sapere se oggi desideri davvero affrontare ancora una volta il palco con le altre ex compagne.