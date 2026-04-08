Interrail gratis per i giovani, al via le candidature per oltre 40mila pass europei

La Commissione europea lancia DiscoverEU e offre oltre 40mila pass gratuiti ai diciottenni per viaggiare in treno grazie a un bando aperto fino al 22 aprile 2026 con selezione tramite quiz online.

Oltre 40mila biglietti ferroviari gratuiti per attraversare l’Europa. Parte una nuova edizione di DiscoverEU, il programma promosso dalla Commissione europea che consente ai ragazzi di viaggiare tra i Paesi del continente utilizzando il treno. Le candidature sono aperte da mercoledì 8 aprile e si chiuderanno alle ore 12 del 22 aprile 2026.

L’iniziativa si rivolge ai giovani che stanno per raggiungere la maggiore età e punta a favorire esperienze dirette tra culture diverse, incentivando al tempo stesso modalità di spostamento più sostenibili. Il lancio coincide con la Settimana europea della gioventù e amplia le opportunità per chi vuole muovere i primi passi in autonomia.

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Per partecipare è necessario essere nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 e risiedere in uno degli Stati membri dell’Unione europea o nei Paesi aderenti al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Norvegia, Turchia e Serbia. La candidatura si presenta online attraverso il Portale europeo della gioventù.

La selezione avviene tramite un breve test composto da cinque domande dedicate all’Unione europea, affiancato da una domanda finale utile a stabilire la graduatoria. I pass vengono assegnati fino a esaurimento, premiando chi ottiene i risultati migliori nel quiz.

I vincitori potranno organizzare il proprio viaggio in autonomia, utilizzando i treni per un periodo che varia da un minimo di un giorno fino a un massimo di 30 giorni. Il viaggio dovrà svolgersi tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027.

Sono disponibili anche percorsi tematici già strutturati, come itinerari culturali che toccano città simbolo per arte, moda e architettura. Il programma prevede inoltre supporto e agevolazioni per i giovani che vivono in aree isolate o su isole, così da rendere l’esperienza accessibile al maggior numero possibile di partecipanti.

Viaggiare in treno resta il fulcro dell’iniziativa, pensata per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti e permettere ai ragazzi di attraversare più Paesi in modo semplice e flessibile.