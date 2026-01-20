SuperEnalotto, nessun 6 nell'estrazione del 20 gennaio: jackpot oltre 109 milioni

Nessun colpo grosso nell’ultima estrazione del SuperEnalotto: centrati solo premi minori. Il montepremi continua a crescere e sale oltre quota 109 milioni di euro in vista del prossimo concorso.

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi non ha fatto registrare né un 6 né un 5+1. Di conseguenza, il jackpot destinato alla prossima giocata raggiunge la cifra stimata di 109.100.000 euro, confermandosi tra i più alti degli ultimi mesi.

Per partecipare è sufficiente compilare una schedina con almeno una colonna, cioè una singola combinazione di sei numeri. Ogni combinazione ha un costo di 1 euro, mentre l’eventuale aggiunta dell’opzione SuperStar prevede un supplemento di 0,50 euro.

Chi desidera puntare su giocate più articolate può ricorrere ai sistemi a caratura, che permettono di coprire fino a 27.132 combinazioni. In questi casi la partecipazione avviene tramite quote, generalmente da 5 euro, condividendo l’eventuale vincita con altri giocatori.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede premi a partire da due numeri indovinati. Indicativamente, il premio base è di circa 5 euro con un “2”, sale a 25 euro con tre numeri corretti e raggiunge i 300 euro con il “4”.

Le vincite più consistenti si ottengono con cinque numeri esatti, che valgono mediamente circa 32.000 euro. Con il 5+1, ovvero cinque numeri più il Jolly, il premio può arrivare a circa 620.000 euro, variando in base al montepremi complessivo.

Le schedine giocate possono essere controllate tramite l’app ufficiale del gioco. È inoltre disponibile un archivio online che consente di verificare le estrazioni e i premi assegnati nelle ultime 30 giocate.

La combinazione vincente dell’estrazione odierna è composta dai numeri 8, 13, 25, 60, 72 e 74. Il Numero Jolly estratto è 78, mentre il SuperStar è 34.