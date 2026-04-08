Pensionato spara a un drone comunale a Nohic scambiandolo per ladri

Un pensionato di 76 anni ha sparato a un drone comunale scambiandolo per un mezzo dei ladri, abbattendolo durante un controllo tecnico. L’episodio è avvenuto a Nohic nel primo pomeriggio.

Un uomo di 76 anni ha aperto il fuoco contro un drone comunale mentre sorvolava la zona del municipio a Nohic, nel dipartimento francese del Tarn-et-Garonne. Convinto che si trattasse di un dispositivo utilizzato da malintenzionati per preparare un furto, ha imbracciato il fucile da caccia e colpito il velivolo, distruggendolo con un solo colpo.

L’episodio si è verificato intorno alle 14:30, mentre un operatore incaricato dal Comune stava effettuando un controllo tecnico sui tetti degli edifici pubblici. Il drone, utilizzato per la manutenzione e le verifiche, è stato centrato in pieno e reso inutilizzabile in pochi istanti.

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Il sindaco Julien Castagne ha parlato di una reazione dettata dalla paura, descrivendo l’anziano come una persona tranquilla che avrebbe agito in preda a un attacco di panico, temendo un possibile sopralluogo da parte di ladri. Nonostante questo, le forze dell’ordine sono intervenute e la gendarmeria di Grisolles ha disposto la custodia cautelare, avviando accertamenti sull’accaduto.

Non è la prima volta che in Francia si registrano episodi simili. Nell’agosto del 2024, nel Vaucluse, un altro residente aveva abbattuto un drone credendo di essere spiato. In quel caso il dispositivo apparteneva alla società elettrica nazionale. Questi casi mostrano una crescente diffidenza verso i velivoli a pilotaggio remoto, spesso percepiti come strumenti di controllo o minaccia alla sicurezza privata.