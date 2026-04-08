Shiloh Jolie debutta nel K-Pop come ballerina nel video di Dayoung

Shiloh Jolie debutta come ballerina in un video K-Pop dopo un casting negli Stati Uniti, scegliendo di costruire una carriera autonoma. La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt appare con il nome Shi, sorprendendo i fan.

Shiloh Jolie, 19 anni, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della danza professionale partecipando come ballerina di supporto al nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. Nel video, la giovane compare nei crediti con il nome Shi, senza alcun riferimento al celebre cognome, scelta che ha inizialmente mantenuto nascosta la sua identità.

I fan dell’artista hanno però riconosciuto rapidamente la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, scatenando reazioni sui social. In molti hanno notato la somiglianza con la madre e l’insolita presenza nel panorama musicale coreano, dove non era mai apparsa prima.

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Secondo quanto comunicato dall’etichetta Starship Entertainment, Shiloh sarebbe stata selezionata tramite un casting aperto negli Stati Uniti. La società ha spiegato che non ci sarebbe stato alcun trattamento privilegiato legato alla sua famiglia e che solo al termine del progetto si sarebbe venuti a conoscenza della sua identità.

Già nel 2024 la giovane aveva attirato attenzione nel settore della danza, grazie a un video condiviso dal coreografo Lil Kelaan Carter che ne metteva in luce energia e tecnica. Le immagini avevano contribuito a far circolare il suo nome tra gli addetti ai lavori.

Sul piano personale, Shiloh ha deciso di utilizzare esclusivamente il cognome Jolie, rinunciando al doppio cognome Jolie-Pitt dopo aver compiuto 18 anni nel maggio 2024. La scelta è arrivata durante la separazione tra i genitori, segnata da accuse rivolte da Angelina Jolie all’ex marito e respinte da Brad Pitt.