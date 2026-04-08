Aubrey Plaza incinta dopo la tragedia, il nuovo compagno è Christopher Abbott

Aubrey Plaza è incinta del collega Christopher Abbott dopo la morte del marito Jeff Baena, avvenuta nel 2025. L’attrice americana, oggi 41enne, dovrebbe partorire in autunno e ha mantenuto la gravidanza lontana dai riflettori.

Aubrey Plaza aspetta un figlio dal collega Christopher Abbott. La notizia arriva a distanza di oltre un anno dalla scomparsa del marito, lo sceneggiatore e regista Jeff Baena, morto nel gennaio 2025. Secondo fonti vicine all’attrice, il parto sarebbe previsto per l’autunno.

Il rapporto tra Plaza e Abbott è nato nel tempo, intrecciando lavoro e vita privata. I due avevano già condiviso il set in passato, partecipando insieme allo spettacolo teatrale Off-Broadway “Danny and the Deep Blue Sea” e al film “Black Bear” uscito nel 2020.

Leggi anche: Jeff Baena, regista e marito di Aubrey Plaza, trovato morto nella sua casa di Los Angeles

L’attrice ha cercato di mantenere la gravidanza lontana dall’attenzione pubblica, anche durante la sua recente presenza alla Settimana della Moda di Parigi, dove sedeva in prima fila. Nonostante la discrezione, la notizia si è rapidamente diffusa.

Christopher Abbott, nato nel Connecticut nel 1986, è un attore con origini italiane e portoghesi. Dopo gli studi al Norwalk Community College e la formazione all’HB Studio, si è trasferito a New York avviando la sua carriera tra teatro e televisione.

Il debutto sul piccolo schermo risale al 2009, mentre l’anno successivo ha preso parte a “Law & Order: Criminal Intent”. Negli anni ha costruito una filmografia solida, lavorando anche con attori come Oscar Isaac e Jessica Chastain e ottenendo riconoscimenti da riviste di settore.

Tra i suoi lavori più noti figurano “James White” e la serie “Catch-22”, dove ha recitato accanto a George Clooney. Più recentemente è stato protagonista in produzioni cinematografiche e teatrali, tra cui una nuova messa in scena di “Death of a Salesman” a Broadway.

La nuova fase nella vita di Plaza arriva dopo il dramma personale legato alla morte di Jeff Baena, avvenuta il 3 gennaio 2025 quando il regista si tolse la vita a 47 anni. I due avevano sempre mantenuto la loro relazione lontana dall’esposizione mediatica, rendendo pubbliche poche informazioni anche sul matrimonio.

Nel tempo, l’attrice aveva raccontato il legame con il marito sottolineando la quotidianità condivisa e la difficoltà di stare lontani a lungo. Oggi la sua vita privata prende una direzione diversa, segnata dall’arrivo di un figlio e da una nuova relazione.