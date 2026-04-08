Meteo Italia, caldo fuori stagione ma in arrivo un possibile cambio

Temperature oltre la media in Italia per l’alta pressione subtropicale, ma l’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e temporali già nei prossimi giorni con un primo calo termico.

Da alcuni giorni sull’Italia domina un’area di alta pressione di origine subtropicale che garantisce condizioni stabili e cieli in prevalenza sereni. Il sole è protagonista su gran parte del Paese, con poche eccezioni legate soprattutto al Nord-Ovest.

In Liguria si registra una copertura nuvolosa più compatta, legata al fenomeno della cosiddetta maccaja. Si tratta di nubi basse generate da correnti calde e umide che scorrono sopra un mare ancora freddo, restando poi bloccate tra la costa e i rilievi dell’Appennino.

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Altrove a far notizia sono soprattutto le temperature, decisamente superiori alle medie del periodo. In molte città del Centro-Nord si raggiungono valori tipici di inizio estate, con punte che sfiorano o superano i 25 gradi. Milano, Bologna, Trento, Firenze e Roma registrano così un clima più simile a giugno che alla primavera inoltrata.

La situazione però non resterà invariata a lungo. Tra venerdì e sabato è atteso l’arrivo di aria più fresca proveniente dal Nord Europa, che porterà un abbassamento delle temperature e un rinforzo dei venti settentrionali. Le precipitazioni, almeno in una prima fase, dovrebbero interessare soprattutto le regioni affacciate sull’Adriatico.

Guardando più avanti, il quadro resta incerto ma coerente con la variabilità tipica del periodo. Tra aprile e maggio si alternano spesso masse d’aria molto diverse, con passaggi rapidi da condizioni quasi estive a episodi di instabilità anche intensa. Il maltempo potrebbe quindi tornare nella seconda parte del mese, con temporali e nuove piogge su diverse zone del Paese.