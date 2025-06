Meteo, caldo record in Italia: afa estrema e notti tropicali, ma in arrivo temporali e calo termico

L’Italia si trova immersa in un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature che superano i 36°C e notti tropicali che sfidano il comfort di molti. L’Anticiclone africano Pluto ha portato aria bollente da Nord a Sud, raggiungendo picchi incredibili. Ma la buona notizia è dietro l’angolo: temporali e un calo termico sono in arrivo, portando sollievo e un po’ di respiro al nostro Paese.

L’Italia è ancora stretta nella morsa del caldo estremo portato dall’Anticiclone africano Pluto, che sta facendo registrare temperature eccezionalmente elevate da Nord a Sud. Per giorni, i valori massimi hanno superato stabilmente i 34-36°C, con un picco termico sabato 28 giugno che ha spinto lo zero termico fino a quota 5100 metri, un livello inusuale anche per la stagione estiva.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il mese di giugno terminerà sotto l’influenza dell’afa africana, con molte regioni che registrano temperature anche 7-8°C sopra la media stagionale. Il caldo non dà tregua nemmeno di notte: in numerose città italiane, la colonnina di mercurio non scende sotto i 25°C, creando condizioni tropicali anche nelle ore notturne.

Lunedì 30 giugno sarà una giornata inizialmente stabile e soleggiata su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, nel pomeriggio inizieranno a formarsi i primi temporali sulle Alpi, in movimento verso le alte pianure. Le nubi si estenderanno su buona parte del Nord, rendendo l’aria serale particolarmente pesante e soffocante: un primo segnale del cambiamento in arrivo.

La settimana sarà ancora molto calda, ma al Nord si prevede maggiore instabilità. L’arrivo di correnti fresche potrebbe innescare nuovi temporali pomeridiani sui rilievi, con possibili episodi di grandine anche in pianura. Le condizioni saranno monitorate costantemente attraverso i modelli meteorologici più aggiornati.

Nel Centro-Sud la situazione resterà pressoché invariata, con l’anticiclone che continuerà a dominare e mantenere temperature elevate. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti indicano un possibile peggioramento meteo nel prossimo fine settimana: una perturbazione atlantica potrebbe entrare nel Mediterraneo e rompere momentaneamente l’egemonia dell’Anticiclone Pluto. Questo break temporalesco potrebbe offrire un minimo sollievo, seppur di breve durata, all’inizio di luglio.

PREVISIONI METEO

Lunedì 30 - Nord: primi temporali sulle Alpi, in estensione notturna al Triveneto. Centro: cielo sereno e caldo intenso. Sud: soleggiato e molto caldo.

Martedì 1 - Nord: temporali sparsi anche in pianura, temperature ancora elevate. Centro: sole e caldo torrido. Sud: cielo sereno e temperature elevate.

Mercoledì 2 - Nord: sole e caldo, ma con temporali sui rilievi. Centro: giornata calda, con possibili acquazzoni sull’Appennino. Sud: sole e caldo intenso.

TENDENZA: atteso un break temporalesco con calo termico tra sabato 5 e domenica 6 luglio.