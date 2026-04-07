Bianca Balti racconta amore, dipendenze e paura di morire

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Bianca Balti racconta senza filtri la sua vita privata e spiega che spesso ha confuso il piacere con l’amore, ripercorrendo relazioni, paure e momenti difficili legati anche alla maternità e alla malattia.

Bianca Balti racconta amore, dipendenze e paura di morire