Bianca Balti racconta amore, dipendenze e paura di morire
Bianca Balti racconta senza filtri la sua vita privata e spiega che spesso ha confuso il piacere con l’amore, ripercorrendo relazioni, paure e momenti difficili legati anche alla maternità e alla malattia.
Bianca Balti si apre senza reticenze durante il podcast condotto da Diletta Leotta e affronta temi personali legati alle relazioni. La modella spiega di aver spesso legato il sentimento all’attrazione fisica, arrivando a confondere l’innamoramento con il piacere, un meccanismo che ha segnato molte delle sue esperienze sentimentali.
Nel corso della conversazione emergono anche aspetti più pratici della sua vita, come il rapporto con il denaro. Bianca Balti ammette di provare ancora ansia quando si tratta di gestire le proprie finanze e racconta di aver iniziato solo recentemente a occuparsene in modo più consapevole. Per lei l’indipendenza economica resta fondamentale e rifiuta situazioni in cui altri possano esercitare controllo, anche nelle relazioni più equilibrate.
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Le preoccupazioni economiche si intrecciano con una paura più profonda, quella di morire. Il pensiero è rivolto soprattutto alle figlie, immaginando il loro dolore in sua assenza. Per questo motivo sente la necessità di mettere ordine nella propria situazione finanziaria, così da garantire loro maggiore sicurezza.
Parlando di maternità, racconta quanto le piaccia essere madre e confessa che avrebbe desiderato una famiglia più numerosa. Un progetto che oggi non può più realizzare, ma che resta tra i suoi rimpianti.
Un capitolo importante riguarda il passato segnato dalla dipendenza. La modella ricorda di aver iniziato molto giovane con l’alcol e di aver attraversato anni difficili, fino alla decisione di entrare in una struttura di recupero a 29 anni. Lì ha dovuto imparare da zero a vivere senza sostanze, anche nelle relazioni e nel tempo libero.
Dopo quel percorso, ha riscoperto il divertimento in modo diverso, spesso legato alle persone accanto a lei. Tra i ricordi più felici cita le serate trascorse a ballare con la figlia Matilda quando era adolescente, momenti che descrive come tra i più spensierati.
A 40 anni è arrivata un’altra prova, la diagnosi di tumore. Da allora Bianca Balti si è esposta pubblicamente per sensibilizzare sul tema, anche se non tutte le iniziative hanno avuto l’esito sperato. Racconta di aver proposto a un noto marchio di lingerie un progetto legato alla rappresentazione delle donne colpite da malattie oncologiche, ma l’idea non è stata accolta, lasciandole amarezza.