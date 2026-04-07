Morto Mircea Lucescu, addio al tecnico rumeno tra i più vincenti della storia

Mircea Lucescu è morto a Bucarest per un infarto dopo il ricovero iniziato il 29 marzo, l’ex ct rumeno si è spento a 80 anni dopo un improvviso peggioramento nelle ultime ore.

Mircea Lucescu è morto martedì 7 aprile 2026 a Bucarest all’età di 80 anni. Il decesso è stato comunicato dall’Ospedale Universitario di Emergenza, dove era ricoverato da giorni dopo un malore accusato prima di un allenamento della nazionale rumena.

Le sue condizioni erano peggiorate nella notte tra sabato e domenica, quando era stato trasferito in terapia intensiva a causa di un infarto miocardico acuto. Inizialmente si prevedeva una dimissione entro il 3 aprile, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino al decesso avvenuto in serata.

Leggi anche: È morto Pepe Mujica: addio al presidente più povero del mondo e simbolo della lotta per la libertà

Lucescu lascia un segno profondo nel calcio internazionale. Con 35 trofei conquistati in carriera, è stato tra gli allenatori più vincenti di sempre, alle spalle di Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola. Ha guidato club e nazionali in diversi paesi, tra cui Turchia, Ucraina e Italia.

Nel corso della sua lunga esperienza in panchina ha allenato squadre come Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Besiktas, Galatasaray, Inter, Brescia e Reggiana, oltre alla nazionale rumena e a quella turca. L’ultima esperienza è stata proprio con la Romania, conclusa ufficialmente il 2 aprile.

L’ultima partita della sua carriera è stata la semifinale dei play-off mondiali persa contro la Turchia il 26 marzo 2026. In quell’occasione Lucescu aveva stabilito il record come allenatore più anziano a guidare una nazionale, con 80 anni e 240 giorni.

I risultati più importanti li ha ottenuti in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, dove ha vinto otto campionati, sei Coppe nazionali e sette Supercoppe. Il successo più prestigioso resta la Coppa Uefa 2008-2009, conquistata battendo il Werder Brema ai supplementari.

In ambito europeo ha diretto 303 partite, di cui 152 in Champions League. Numeri che lo collocano tra i tecnici più longevi e presenti nelle competizioni continentali.

Nato il 29 luglio 1945, Lucescu aveva iniziato come calciatore alla Dinamo Bucarest, vincendo cinque campionati e una Coppa di Romania. Ha chiuso la carriera al Corvinul Hunedoara, dove ha avviato subito il percorso da allenatore ottenendo una promozione e risultati significativi.

Con la nazionale rumena ha collezionato 70 presenze da giocatore ed è stato capitano ai Mondiali del 1970 in Messico. Nel 1984, da allenatore, portò la Romania alla qualificazione agli Europei, risultato che segnò una tappa importante nella storia del calcio del paese.

Nel corso degli anni è stato inserito da France Football tra i migliori tecnici di sempre, confermando il peso della sua carriera nel panorama internazionale.