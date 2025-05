È morto Pepe Mujica: addio al presidente più povero del mondo e simbolo della lotta per la libertà

Con la scomparsa di Pepe Mujica, l'Uruguay e il mondo intero perdono un leader iconico della sinistra e un simbolo di modestia e giustizia. Il suo impegno per la libertà e i diritti umani ha ispirato generazioni, mentre la sua vita semplice e il suo approccio autentico alla politica lo hanno reso un esempio di umanità e coraggio.

José “Pepe” Mujica, l’ex presidente dell’Uruguay e figura emblematica della sinistra latinoamericana, è morto oggi all’età di 89 anni. Conosciuto in tutto il mondo come il “presidente più povero”, Mujica ha trascorso gli ultimi mesi di vita in cura palliativa a causa di un tumore all’esofago in fase terminale. A dare l’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato il presidente uruguaiano Yamandú Orsi: “Con profondo dolore salutiamo il nostro compagno, presidente, attivista, guida e leader. Ci mancherai molto, vecchio amico”.

Da guerrigliero a presidente: una vita fuori dagli schemi

Negli anni ’60 e ’70 Mujica fu militante dei Tupamaros, un gruppo armato che si oppose al regime militare salito al potere con il colpo di Stato del 1973. Arrestato e torturato, passò dodici anni in carcere, spesso in isolamento. Dopo la fine della dittatura, divenne una delle figure più rispettate della politica uruguaiana. Nel 2010 fu eletto presidente dell’Uruguay, carica che ricoprì fino al 2015.

Durante il suo mandato, Mujica rinunciò al 90% dello stipendio, preferendo vivere in una modesta fattoria e spostarsi con il suo vecchio Maggiolino Volkswagen. Il suo stile di vita sobrio e le posizioni progressiste lo resero un simbolo mondiale di integrità politica. Legalizzò l’aborto, il matrimonio egualitario e l’uso ricreativo della cannabis, facendo dell’Uruguay il primo paese al mondo a regolamentarne la vendita nel 2013.

Un'eredità umana e politica senza confini

Amato anche dopo il ritiro dalla scena politica, Mujica ha continuato a rappresentare un esempio di coerenza e dedizione agli ideali di giustizia sociale. A gennaio aveva annunciato pubblicamente l’interruzione delle cure oncologiche. La sua morte è stata accolta con profondo cordoglio da numerosi leader latinoamericani e internazionali, che lo hanno definito un “grande rivoluzionario” e un “eterno esempio di umanità”.

Come ricordato dal premier spagnolo Pedro Sánchez, Pepe Mujica è stato “un leader che ha vissuto e lottato per un mondo migliore”.

