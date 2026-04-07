Trump minaccia l'Iran e in Israele parte il conto alla rovescia in tv

Donald Trump minaccia un attacco all’Iran se non verrà raggiunto un accordo entro l’8 aprile alle 2 italiane. In Israele cresce l’attesa e una rete tv mostra il conto alla rovescia mentre si temono raid su infrastrutture sensibili.

Donald Trump ha fissato una scadenza precisa nei confronti dell’Iran e il tempo a disposizione sta per terminare. Il presidente degli Stati Uniti ha indicato le 2 di mercoledì 8 aprile, ora italiana, come limite ultimo per arrivare a un’intesa con Teheran.

In caso contrario, Washington sarebbe pronta ad avviare un’operazione militare mirata contro impianti strategici iraniani, comprese infrastrutture e centrali considerate sensibili. L’ipotesi di un intervento armato torna così concreta, con scenari che potrebbero coinvolgere l’intera area.

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Israele segue da vicino l’evolversi della situazione e resta al fianco degli Stati Uniti. L’attesa nel Paese è diventata palpabile anche sui media: l’emittente Channel 13 ha iniziato a trasmettere un countdown in diretta verso la scadenza fissata da Trump.

Le prossime ore vengono considerate decisive, mentre cresce la tensione per una possibile escalation e si moltiplicano le ipotesi sulle conseguenze di un eventuale attacco.