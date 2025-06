Israele-Iran, Trump annuncia cessate il fuoco: tregua di 12 ore per porre fine alla guerra

Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran che dovrebbe segnare la fine di un conflitto durato dodici giorni. Lo ha dichiarato attraverso un messaggio pubblicato sui social media, spiegando che la tregua entrerà in vigore alle ore 04:00 locali e avrà una durata di 12 ore.

"È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale tra circa sei ore, quando entrambe le parti avranno completato le rispettive missioni finali", ha scritto il presidente degli Stati Uniti. "Dopo queste 12 ore, la guerra sarà considerata ufficialmente conclusa", ha aggiunto.

Trump ha definito l’accordo come un risultato storico e ha voluto congratularsi con entrambe le nazioni "per il coraggio e l’intelligenza mostrati nel mettere fine a quella che dovrebbe essere chiamata la ‘Guerra dei 12 giorni’". Secondo le sue parole, si tratta di un conflitto che "avrebbe potuto durare anni e devastare l’intero Medio Oriente, ma non lo farà mai".

Il presidente ha sottolineato che la tregua sarà attuata in fasi: l’Iran inizierà il cessate il fuoco, seguito da Israele dopo dodici ore, fino a raggiungere la piena cessazione delle ostilità entro 24 ore. Durante ogni fase, l’altra parte sarà tenuta a mantenere una posizione di rispetto e pace.

“Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, gli Stati Uniti d’America e il mondo intero”, ha concluso Trump nel suo messaggio.

Pochi istanti dopo l’annuncio, il vicepresidente americano J.D. Vance è intervenuto su Fox News per lodare il presidente per aver portato a termine il negoziato. “Stavamo lavorando all’accordo proprio mentre lasciavo la Casa Bianca”, ha detto Vance, definendo l’intesa “una buona notizia”.

L’annuncio arriva a breve distanza dalla rappresaglia dell’Iran in risposta a un attacco congiunto USA-Israele contro alcuni siti nucleari. Teheran ha lanciato dodici missili contro la base americana di Al Udeid, in Qatar, senza provocare vittime né danni significativi.

Trump ha minimizzato l'attacco definendolo “molto debole” e ha ringraziato l’Iran “per averci avvisato in anticipo”, consentendo così di evitare vittime e feriti. Un segnale che, secondo il presidente, ha aperto le porte a un’intesa diplomatica raccolta da entrambe le parti.