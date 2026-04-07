Mae si sottopone a un intervento estetico dopo la malattia e cambia volto a 70 anni

Mae, 70 anni, ha scelto la chirurgia estetica dopo un’embolia polmonare che le ha cambiato la vita. Dopo aver perso 22 chili, non si riconosceva più allo specchio e ha deciso di intervenire con un’operazione complessa.

A 70 anni, Mae, residente in California, ha deciso di affrontare un importante intervento di chirurgia estetica dopo un periodo segnato da gravi problemi di salute. Nel 2023 è stata colpita da un’embolia polmonare bilaterale che ha messo a rischio la sua vita e l’ha spinta a cambiare radicalmente abitudini.

Dopo la malattia, la donna ha adottato uno stile di vita più sano, introducendo attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e più tempo all’aria aperta. In pochi mesi ha perso circa 22 chili, ma il dimagrimento rapido ha lasciato segni evidenti sul suo viso, che lei stessa ha descritto come svuotato e privo di tono.

Leggi anche: Jovanotti si sottopone a lungo intervento: le prime parole dopo l'operazione al femore

Guardandosi allo specchio, Mae ha deciso di ricorrere a un intervento estetico che in passato non avrebbe mai preso in considerazione. Prima di scegliere il chirurgo, ha raccolto informazioni online e consultato diversi specialisti, fino ad affidarsi a un professionista di Beverly Hills.

L’operazione è stata articolata e ha incluso più procedure: lifting del viso e del collo, interventi alle palpebre, sollevamento delle sopracciglia, trattamento alle labbra, trapianto di grasso e laser per la pelle. Il risultato finale ha dato l’impressione di un ringiovanimento significativo, stimato tra i 20 e i 30 anni.

Il percorso post-operatorio non è stato privo di difficoltà. Mae ha raccontato di aver perso temporaneamente la sensibilità in alcune zone della testa e delle orecchie e di aver dovuto imparare nuovamente a sorridere dopo le modifiche al volto.

Nonostante gli effetti collaterali, oggi si sente più sicura. Prima evitava di esporsi per il disagio legato al suo aspetto, in particolare al collo. Ora dice di camminare con maggiore serenità e senza più il timore del giudizio degli altri.