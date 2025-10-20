Imprenditrice italiana muore dopo un intervento estetico in Turchia: Ha contratto un'infezione

Una imprenditrice italiana di 56 anni, Milena Mancini di Isola del Liri, è morta a Istanbul dopo essersi sottoposta a un intervento estetico in una clinica privata. La donna si era recata in Turchia circa venti giorni fa per l’operazione, ma una complicanza durante la procedura avrebbe portato a conseguenze fatali.

“Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul venti giorni fa. Era in una clinica privata, poi, a seguito di una complicanza, è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta”, ha raccontato all’Adnkronos Luigi Di Palma, zio della vittima.

Secondo quanto riferito, la donna avrebbe contratto un’infezione durante l’intervento. “Durante l’operazione aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili”, ha spiegato lo zio con voce commossa.

La famiglia è rimasta sconvolta dalla notizia. “Siamo sotto choc per questa tragedia. Non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per sottoporsi a un intervento estetico. Lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo”, ha aggiunto Di Palma, sottolineando come la donna avesse tenuto per sé la decisione.

Descritta come una persona determinata e solare, Milena era un’imprenditrice attiva e stimata. “Ha avuto esperienze nel settore finanziario e bancario e da qualche anno operava nel campo immobiliare. Era una donna capace, con grande spirito d’iniziativa, qualità che derivavano da una famiglia sempre piena di energia e voglia di fare”, ha ricordato lo zio.