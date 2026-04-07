Cristiana Calone racconta il rapporto con Massimo Ranieri e il riconoscimento tardivo

Cristiana Calone racconta il rapporto con Massimo Ranieri e spiega che il riconoscimento è arrivato solo a 24 anni. Cresciuta conoscendo la verità, ha scelto una vita autonoma senza chiedere nulla al padre.

Cristiana Calone torna a parlare del legame con Massimo Ranieri, ricostruendo una storia personale segnata da un riconoscimento arrivato solo in età adulta. Ospite in tv, ha spiegato di aver sempre saputo chi fosse suo padre, fin da quando era bambina, nonostante l’ufficialità sia arrivata soltanto a 24 anni.

Fin da piccola, racconta, la presenza del cantante nella sua vita era chiara: le sue canzoni facevano parte della quotidianità e la consapevolezza non è mai mancata. Quando è nata, Ranieri aveva 19 anni. Sul motivo del mancato riconoscimento iniziale, Calone evita accuse dirette e attribuisce la situazione al clima di quegli anni, segnato da mentalità più rigide e da un ambiente diverso rispetto a oggi.

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Nel suo racconto non emergono richieste o rivendicazioni. Non ha mai chiesto nulla al padre, né sul piano economico né su quello personale, sottolineando di aver costruito la propria strada in autonomia. Ha lavorato come barista e commessa, esperienze che rivendica con orgoglio, parlando del valore del lavoro svolto con impegno e rispetto.

Un momento decisivo nel loro rapporto è stato il test del Dna, che ha confermato ufficialmente il legame. Nonostante portasse il cognome della madre, spiega di non aver mai vissuto questa condizione come un peso. Al contrario, riconosce nella figura materna un punto di riferimento fondamentale.

Calone si sofferma anche sull’essere figlia di un artista molto noto. A suo avviso, si tratta di una condizione che può rappresentare un’opportunità, ma che non deve oscurare il valore individuale. Dopo la perdita della madre ha affrontato un percorso di psicoterapia, periodo che descrive come particolarmente difficile.

Oggi il rapporto con il padre esiste, anche se con i suoi tempi. Racconta che, quando possibile, Ranieri riesce a vivere anche il ruolo di nonno, mantenendo un legame che si è costruito nel tempo.