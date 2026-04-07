Kanye West nel mirino a Londra per il Wireless Festival

Kanye West vuole esibirsi al Wireless Festival ma le polemiche per contenuti offensivi e simboli nazisti spingono politica e sponsor a reagire. Il rapper propone un incontro con la comunità ebraica per chiarire.

Kanye West torna al centro delle polemiche nel Regno Unito mentre si prepara a salire sul palco del Wireless Festival, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park. Il rapper statunitense, oggi noto come Ye, è tra gli artisti principali dell’evento ma la sua presenza ha scatenato reazioni dure sul piano politico e culturale.

Le contestazioni nascono da episodi recenti, tra cui la diffusione del brano “Heil Hitler” e la commercializzazione di magliette con svastiche nel 2025. Questi contenuti hanno provocato la rottura con alcuni sponsor del festival e alimentato richieste di intervento da parte delle istituzioni britanniche.

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Nel tentativo di contenere la situazione, l’artista ha dichiarato di voler incontrare rappresentanti della comunità ebraica nel Regno Unito. In un’intervista ha spiegato di voler ascoltare direttamente le persone coinvolte, riconoscendo che le parole da sole non sono sufficienti e che il cambiamento deve emergere dai comportamenti concreti.

West ha ribadito di voler portare a Londra uno spettacolo diverso, orientato a messaggi di unità e pace attraverso la musica. Tuttavia, le sue intenzioni non hanno frenato le critiche né attenuato la pressione sull’esecutivo britannico.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito la partecipazione del rapper motivo di forte preoccupazione, mentre esponenti conservatori hanno chiesto di bloccarne l’ingresso nel Paese. Il deputato Chris Philp ha parlato di un comportamento ripetuto nel tempo, capace di ferire profondamente la comunità ebraica.

Anche la ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson ha preso posizione, giudicando le dichiarazioni dell’artista inaccettabili e offensive, ribadendo che non c’è spazio per antisemitismo e discriminazioni.

Nei mesi scorsi West aveva già chiesto scusa pubblicamente, attribuendo parte delle sue uscite a fasi maniacali legate al disturbo bipolare. In quell’occasione aveva negato qualsiasi adesione a ideologie naziste o antisemite, dichiarando il proprio rispetto verso il popolo ebraico.