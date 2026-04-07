Indonesia, coppia punita con cento frustate in pubblico per rapporti fuori dal matrimonio

In Indonesia, a Banda Aceh, due adulti sono stati puniti con cento frustate per rapporti fuori dal matrimonio, secondo la legge islamica locale. La sanzione è stata eseguita in pubblico davanti ai presenti.

Una donna e un uomo sono stati sottoposti a cento frustate ciascuno in un parco della città di Banda Aceh, in Indonesia. La punizione è stata inflitta dopo l’accusa di aver intrattenuto rapporti sessuali senza essere sposati, comportamento vietato nella provincia di Aceh dove è in vigore la legge islamica.

L’esecuzione della pena è avvenuta in pubblico, alla presenza di cittadini e autorità locali. I colpi sono stati inferti con una canna di rattan, come previsto dalle norme applicate nella regione. Banda Aceh è l’unica provincia indonesiana in cui la sharia viene applicata in modo formale anche nel sistema giudiziario.

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Nello stesso contesto, altre quattro persone sono state punite con un numero di frustate compreso tra otto e ventinove. Le accuse riguardavano comportamenti considerati illeciti, come il contatto fisico tra individui non sposati o il consumo di alcol.

Durante una delle esecuzioni, una donna colpita con 27 frustate ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i paramedici per prestare assistenza immediata e consentire il proseguimento della procedura.