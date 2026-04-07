Autista ligure muore travolto dal pullman a Lourdes durante un pellegrinaggio

Federico Prato è morto a Lourdes dopo essere stato travolto dal pullman che guidava, partito da solo su un tratto in pendenza. Il mezzo era fermo senza passeggeri e ha iniziato a muoversi mentre l’uomo si trovava fuori.

Un uomo di 55 anni, Federico Prato, originario di Isola del Cantone in provincia di Genova, ha perso la vita ieri sera a Lourdes durante una tappa di un pellegrinaggio. L’autista è stato investito dal pullman che stava conducendo, in circostanze ancora in fase di accertamento.

L’incidente si è verificato poco prima delle 21. Il mezzo, parcheggiato su un’area in pendenza e senza persone a bordo, avrebbe iniziato a muoversi improvvisamente. In quel momento Prato si trovava all’esterno del veicolo.

Leggi anche: Tragedia dopo la partita: muore l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket

Accortosi della situazione, l’uomo avrebbe tentato di fermare il bus, ma è stato travolto durante la manovra. L’impatto si è rivelato fatale. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Dopo aver investito l’autista, il mezzo ha proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro il cancello di un’abitazione privata, terminando la marcia all’interno del giardino.

Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato al movimento improvviso del veicolo.