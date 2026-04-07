Offset ferito in una sparatoria a Hollywood ricoverato in condizioni stabili

Offset è stato ferito da un colpo di arma da fuoco lunedì sera a Hollywood in Florida durante una sparatoria vicino a un casinò. Il rapper è stato ricoverato e resta sotto osservazione, mentre la polizia indaga sull’accaduto.

Il rapper Offset è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nella serata di lunedì a Hollywood, in Florida. L’episodio si è verificato nelle vicinanze del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, dove sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine.

Trasportato in ospedale subito dopo i fatti, l’artista è attualmente ricoverato in condizioni stabili e monitorato dai medici. A confermarlo è stato il suo portavoce, che ha riferito come la situazione sia stata gestita in tempi rapidi e senza ulteriori complicazioni.

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Secondo le prime informazioni, la polizia ha fermato due persone sul luogo della sparatoria e ha avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire quanto accaduto.

All’anagrafe Kiari Kendrell Cephus, Offset è tra i nomi più noti della scena hip hop degli ultimi anni, diventato celebre come membro dei Migos insieme a Quavo e Takeoff. Il gruppo ha raggiunto il successo mondiale con brani come “Bad and Boujee” e il progetto discografico “Culture”.

Dopo l’esperienza con il trio, il rapper ha intrapreso una carriera solista iniziata nel 2019 con “Father of 4”, proseguita con “Set It Off” nel 2023 e “Kiara” nel 2025. Tra le pubblicazioni più recenti figura anche “Haunted by Fame”, realizzato con la collaborazione di diversi artisti della scena rap.

Nel 2022 Offset aveva già affrontato un grave lutto personale con la morte del cugino e compagno di gruppo Takeoff, ucciso a Houston a soli 28 anni. In passato aveva raccontato di vivere ancora con difficoltà quella perdita, evitando spesso di parlarne pubblicamente.