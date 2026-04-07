Parapendista di 85 anni bloccato sul Monte Valinis salvato con il verricello

Un parapendista tedesco di 85 anni è finito in difficoltà sul Monte Valinis per un atterraggio d’emergenza e non riusciva a risalire. L’uomo è stato recuperato in serata grazie all’intervento rapido dell’elisoccorso.

Un parapendista tedesco di 85 anni è stato soccorso nella serata di lunedì 6 aprile dopo essere rimasto bloccato su un versante impervio del Monte Valinis, nel territorio di Maniago. L’uomo, pilota esperto, si è trovato in difficoltà durante il volo ed è stato costretto ad aprire la vela di emergenza per atterrare.

L’atterraggio è avvenuto circa 400 metri sotto la cima, in una zona ripida e difficile da percorrere a piedi. L’anziano non è riuscito a risalire autonomamente, anche a causa delle condizioni del terreno e dell’avvicinarsi del buio.

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Scattato l’allarme, la Sala Operativa Regionale ha attivato il soccorso coordinato. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e personale sanitario, mentre le squadre di terra hanno raggiunto la sommità del monte per supportare le operazioni.

L’elicottero ha effettuato il recupero con il verricello: un soccorritore è stato calato fino al punto in cui si trovava il pilota. Dopo aver verificato che non presentava ferite, lo ha assicurato con un dispositivo di evacuazione e lo ha riportato in quota.

L’uomo è stato poi affidato ai sanitari per gli accertamenti. Nonostante l’atterraggio forzato e la posizione difficile, il parapendista è risultato illeso.