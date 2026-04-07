Artemis II, Trump rilancia la corsa allo spazio tra Luna e Marte

Donald Trump celebra Artemis II dopo il sorvolo lunare e rilancia l’obiettivo di tornare sulla Luna per poi puntare su Marte, mentre l’equipaggio rientra verso la Terra dopo una missione storica che segna un passo decisivo nell’esplorazione spaziale.

Il presidente Donald Trump ha parlato con l’equipaggio di Artemis II dopo il sorvolo della Luna, mentre la navetta è impegnata nel viaggio di ritorno verso la Terra che durerà quattro giorni. Il capo della Casa Bianca ha lodato il risultato raggiunto, definendolo un momento storico capace di rendere orgogliosi gli Stati Uniti.

La missione, composta da tre astronauti americani e uno canadese, ha riportato esseri umani in orbita attorno alla Luna per la prima volta dopo oltre cinquant’anni. Durante il volo, l’equipaggio ha anche stabilito un nuovo primato di distanza dal nostro pianeta, segnando un traguardo tecnico rilevante per il programma spaziale.

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Trump ha sottolineato che questo viaggio rappresenta un passaggio fondamentale verso il ritorno sulla superficie lunare. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare la bandiera statunitense sulla Luna e avviare una presenza stabile, andando oltre le missioni del passato.

Nel suo intervento, il presidente ha poi indicato il prossimo traguardo, parlando apertamente della possibilità di spingersi fino a Marte. Ha ammesso che potrebbe non assistere personalmente a quel momento, ma ha ribadito che il progetto è già tracciato e che i tempi potrebbero essere più rapidi del previsto.

Il presidente ha infine invitato gli astronauti alla Casa Bianca una volta conclusa la missione, anticipando che chiederà loro un autografo, gesto raro ma che, a suo dire, riflette l’eccezionalità dell’impresa compiuta.