Nasa pronta al ritorno verso la Luna con Artemis II e quattro astronauti

La Nasa prepara Artemis II con quattro astronauti pronti a partire a marzo dopo i test superati. Il volo durerà 10 giorni, con orbita terrestre iniziale e passaggio dietro la Luna prima del rientro nell’Oceano Pacifico.

Dopo oltre mezzo secolo, la Nasa si prepara a riportare un equipaggio umano nei pressi della Luna. Il lancio della missione Artemis II è previsto per l’inizio di marzo, con una possibile partenza il 6 marzo, dopo il completamento dei test al Kennedy Space Center in Florida.

Il razzo Space Launch System, alto 98 metri, ha superato le ultime verifiche, compresa la simulazione del conto alla rovescia con rifornimento di carburante. Un precedente tentativo, a inizio febbraio, si era fermato per una perdita di idrogeno sulla rampa, poi risolta dai tecnici.

A bordo ci saranno quattro astronauti: gli americani Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme al canadese Jeremy Hansen. Il gruppo ha già avviato la fase di quarantena prima della partenza e volerà nella capsula Orion, progettata per ospitare l’equipaggio durante l’intera missione.

Il programma prevede una durata complessiva di 10 giorni. Nella prima fase, il veicolo entrerà in orbita attorno alla Terra. Se i sistemi risponderanno come previsto, inizierà il viaggio verso la Luna, con un tragitto di circa quattro giorni.

Una volta raggiunta la destinazione, gli astronauti voleranno attorno al lato nascosto della Luna, mantenendosi a una distanza tra i 6.500 e i 9.500 chilometri dalla superficie. Durante il passaggio raccoglieranno dati e immagini del satellite.

Conclusa la fase operativa, la capsula intraprenderà il viaggio di ritorno verso la Terra, con ammaraggio finale nell’Oceano Pacifico dopo altri quattro giorni di navigazione nello spazio.