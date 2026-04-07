Federica Pellegrini pubblica la prima foto con le figlie dopo la nascita di Rachele

Federica Pellegrini mostra per la prima volta sui social uno scatto con le figlie dopo la nascita di Rachele, raccontando con ironia la nuova vita in famiglia durante una Pasquetta trascorsa a casa.

Federica Pellegrini ha condiviso sui social una fotografia che racconta un momento privato della sua vita dopo l’arrivo della seconda figlia, Rachele, nata il 2 aprile. L’ex nuotatrice si mostra distesa sul letto insieme alle due bambine, offrendo uno spaccato semplice e reale della quotidianità domestica.

Accanto a lei ci sono la neonata, avvolta in una tutina rosa, e la primogenita Matilde, sdraiata con naturalezza e senza scarpe. A completare la scena anche uno dei bulldog francesi di famiglia, accoccolato vicino al gruppo, mentre la casa diventa il centro di una Pasquetta diversa dal solito, lontana da uscite e pranzi all’aperto.

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A commento dello scatto, una sola parola scelta dalla campionessa: “Contorsionismi”. Un modo diretto e ironico per descrivere l’equilibrio da trovare tra spazi, attenzioni e affetto con due figli piccoli, racchiuso in un’immagine spontanea.

La foto ha raccolto in poche ore numerose reazioni da parte degli utenti. Molti messaggi celebrano la tenerezza del momento e la naturalezza con cui Pellegrini si mostra nel ruolo di madre, mentre altri sottolineano con tono scherzoso le sfide che comporta crescere due bambini.

Tra i commenti spiccano anche piccoli avvertimenti: c’è chi scrive che con due figli “si comincia davvero” e chi invita a prepararsi a una routine più intensa. Altri utenti, invece, incoraggiano l’ex atleta, convinti che saprà gestire al meglio questa nuova fase della sua vita.