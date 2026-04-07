Fano, giovane accoltella la famiglia in casa nella notte

A Fano un 21enne ha accoltellato i genitori e il fratellino durante la notte dopo aver maturato il gesto da tempo. L’allarme è stato dato dalla madre ferita, consentendo l’arrivo immediato dei soccorsi.

Un ragazzo di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di circa dieci anni nella propria abitazione a Fano, in via 12 Settembre. L’episodio è avvenuto intorno alle 3.50, quando la violenza è esplosa all’interno dell’appartamento.

Nonostante le ferite, è stata la madre a riuscire a chiedere aiuto, permettendo l’intervento rapido dei sanitari del 118 e dei carabinieri. I militari hanno fermato il giovane e messo in sicurezza l’abitazione, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure ai tre feriti.

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I componenti della famiglia, di origine bengalese, sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Ancona. Le condizioni dei genitori risultano gravissime e sono ricoverati in prognosi riservata, mentre il bambino resta sotto stretto monitoraggio medico.

Dopo il fermo, il 21enne avrebbe riferito agli investigatori di aver pensato a lungo all’aggressione. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica e il contesto familiare, mentre sono stati disposti accertamenti sul suo stato psicofisico per chiarire le cause del gesto.