Genova, accoltella l'ex compagna e fugge nei boschi: arrestato nella notte

A Montoggio, nell’entroterra di Genova, un uomo di 67 anni ha aggredito con un coltello la sua ex compagna di 75 anni durante una lite scoppiata nell’abitazione della donna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, quando l’uomo ha inferto diversi colpi prima di fuggire verso i boschi circostanti.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla provenire dalla casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Leggi anche Ex Ilva, nuova tensione a Genova e Taranto: protesta, sciopero e stabilimenti occupati

La donna è stata trovata con sei ferite da arma da taglio e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso. Secondo le prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

Le ricerche del fuggitivo, coordinate dai carabinieri di Montoggio, sono proseguite per ore e si sono concluse nella notte nei pressi di Casella. L’uomo è stato individuato in stato di ipotermia ma in condizioni complessivamente buone.

Il 67enne è stato preso in consegna dai militari e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.