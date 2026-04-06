Casapulla, 18enne muore durante il barbecue di Pasquetta

Christian Raucci muore a 18 anni durante Pasquetta a Casapulla per un malore improvviso mentre attendeva il barbecue in famiglia. Il ragazzo si è accasciato davanti a parenti e amici nella tarda mattinata.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove Christian Raucci, 18 anni, ha perso la vita all’improvviso. Il giovane si trovava a casa della zia, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino, insieme a parenti e amici per il tradizionale pranzo di Pasquetta.

Era la tarda mattinata quando il ragazzo, in attesa che il barbecue fosse pronto, si è accasciato a terra senza dare segnali. I presenti hanno subito chiesto aiuto, ma la situazione è apparsa fin da subito gravissima.

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In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra possibile. Nonostante gli interventi, per il giovane non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

La scena si è consumata davanti ai familiari, sconvolti da quanto accaduto. Quella che doveva essere una giornata all’insegna della convivialità si è trasformata in un momento di dolore e incredulità.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento si ipotizza un malore improvviso, ma sarà l’autopsia, disposta presso l’istituto di medicina legale di Caserta, a fornire risposte definitive.