Muore a 21 anni nel torrente Astico scivolato tra le rocce durante Pasquetta

Un ragazzo di 21 anni è morto nel torrente Astico dopo essere scivolato dalle rocce mentre saltava tra i massi. La corrente forte lo ha trascinato sott’acqua davanti a famiglie in gita per Pasquetta.

Tragedia nel tardo pomeriggio ad Arsiero, nel Vicentino, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto nel torrente Astico. L’episodio si è verificato nella zona della contrada Pria, molto frequentata durante la giornata festiva da numerose famiglie riunite per il tradizionale picnic di Pasquetta.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, residente a Borgoricco in provincia di Padova, si trovava lungo il corso d’acqua insieme ad alcuni amici. Mentre si muoveva tra i massi a monte dell’area conosciuta come Pria Park, avrebbe perso l’equilibrio scivolando improvvisamente nel torrente.

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La corrente, particolarmente intensa in quel tratto, lo ha trascinato sotto la superficie senza lasciargli scampo. Gli amici presenti hanno assistito alla scena e hanno subito dato l’allarme dopo averlo visto sparire sott’acqua senza riemergere.

I soccorsi sono stati attivati intorno alle 19. I sommozzatori hanno lavorato a lungo per individuare il corpo, recuperato dopo oltre un’ora. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.