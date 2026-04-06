Juventus Genoa 2-0: Bremer e McKennie avvicinano i bianconeri alla Champions

La Juventus batte il Genoa grazie ai gol di Bremer e McKennie e accorcia sul quarto posto. Il successo nasce da un avvio aggressivo che indirizza subito la partita, lasciando poco spazio alla reazione ligure.

La Juventus supera il Genoa per 2-0 nella 31ª giornata di Serie A e si porta a un solo punto dal quarto posto. La squadra guidata da Spalletti sale a quota 57, mentre i liguri restano fermi a 33 punti, ancora sopra la zona retrocessione.

La gara si mette subito in discesa per i bianconeri. Dopo appena quattro minuti, Bremer sfrutta una giocata da calcio piazzato e trova il vantaggio di testa da pochi passi. L’azione nasce da un tocco aereo di Kelly che si trasforma in un assist perfetto per il difensore brasiliano.

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La Juventus mantiene il controllo del gioco e continua a spingere con intensità. Al 17’ arriva il raddoppio firmato da McKennie, che chiude una combinazione veloce con Conceicao e conclude con precisione in area. Il Genoa fatica a reagire e concede spazio alle iniziative avversarie.

Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano più volte il terzo gol, senza però concretizzare le occasioni create da Yildiz, dallo stesso McKennie e da Conceicao. La partita resta comunque saldamente nelle mani dei torinesi.

Nella ripresa la Juventus riparte con lo stesso atteggiamento offensivo. McKennie va vicino alla doppietta in scivolata e poco dopo David colpisce il palo, confermando la superiorità bianconera nei primi minuti del secondo tempo.

Dopo un’ora di difficoltà, il Genoa trova finalmente coraggio e alza il baricentro. L’occasione più importante arriva al 74’, quando l’arbitro assegna un rigore per un fallo di Bremer su Martin. Dal dischetto però Di Gregorio, entrato al posto dell’infortunato Perin, respinge il tiro e salva il risultato.

Nel prosieguo dell’azione il portiere bianconero si oppone ancora a Martin con un intervento decisivo da distanza ravvicinata. Il Genoa non riesce a riaprire la partita e la Juventus gestisce il vantaggio fino al fischio finale, conquistando tre punti pesanti nella corsa alla Champions League.