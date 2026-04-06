Lago di Braies, cinque turisti cadono nelle acque ghiacciate

Cinque turisti sono finiti nelle acque gelide del Lago di Braies dopo il cedimento del ghiaccio, indebolito dal sole e dal clima mite. Tra i soccorsi anche due minorenni recuperati dai vigili del fuoco.

Paura in Val Pusteria dove cinque persone, tra cui due minorenni, sono state tratte in salvo dopo essere precipitate nell’acqua del Lago di Braies. L’incidente è avvenuto mentre il gruppo camminava sulla superficie ghiacciata, che non ha retto il peso.

L’intervento è stato immediato da parte dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano, che hanno recuperato i turisti evitando conseguenze più gravi. Le operazioni si sono svolte in condizioni delicate, a causa della fragilità del ghiaccio.

Leggi anche: Polio in Germania: rilevato virus selvaggio nelle acque reflue di Amburgo

Secondo i soccorritori, le temperature più alte e l’esposizione prolungata al sole hanno reso la copertura ghiacciata instabile e non più sicura. In queste condizioni, il rischio di cedimenti improvvisi aumenta sensibilmente anche in zone apparentemente solide.

Le autorità invitano a non avventurarsi sulla superficie del lago e a seguire le indicazioni presenti sul posto. L’area resta pericolosa e l’accesso al ghiaccio può mettere a rischio la vita.