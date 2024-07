Tragedia a Brembate - 44enne muore nelle acque del fiume Brembo

Un uomo di 44 anni è morto oggi pomeriggio, poco prima delle 18, nelle acque del fiume Brembo, a Brembate, in provincia di Bergamo.

Attualità - Un uomo di 44 anni è morto oggi pomeriggio, poco prima delle 18, nelle acque del fiume Brembo, a Brembate, in provincia di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni, pare che si fosse appena tuffato nel fiume, a poca distanza da una cascata, senza riuscire a riemergere. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Treviglio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118, con elisoccorso, ambulanza e auto-infermieristica, ma per il 44enne non c'è stato nulla da fare e i sanitari - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza - hanno potuto solo constatarne il decesso.