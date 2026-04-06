Nave da crociera incagliata alle Fiji davanti all'isola di Cast Away

La nave Fiji Princess si è incagliata davanti a Monuriki dopo un guasto al motore, finendo sulla barriera corallina. L’impatto ha danneggiato lo scafo e ora si teme una perdita di carburante nelle acque limpide dell’arcipelago.

La nave da crociera Fiji Princess si è fermata contro una barriera corallina davanti all’isola di Monuriki, nell’arcipelago di Malolo, nelle Fiji. L’imbarcazione, lunga circa 55 metri, navigava da una settimana quando sabato ha urtato il fondale ed è rimasta bloccata.

A bordo si trovavano una trentina di turisti e altrettanti membri dell’equipaggio. Tutti sono stati evacuati senza conseguenze. Le operazioni di soccorso si sono concentrate subito sulla messa in sicurezza della nave e dell’area circostante.

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I tecnici hanno rilevato danni estesi nella parte posteriore sinistra, inclusa la zona dello sterzo. Anche lo scafo inferiore risulta compromesso. Dopo l’impatto, il motore si è fermato e l’acqua ha iniziato a entrare a bordo.

Le condizioni del mare, con onde alte e vento, hanno reso difficile un’ispezione immediata sott’acqua. Le squadre intervenute stanno lavorando per evitare che il carburante contenuto nei serbatoi si disperda, con possibili conseguenze sull’ecosistema marino.

Le autorità marittime delle Fiji seguono l’intervento sul posto. La priorità resta la sicurezza degli operatori e la protezione della barriera corallina, una delle aree più delicate e preziose dell’arcipelago.