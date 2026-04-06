Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 e 8 aprile tra amori in bilico e sospetti sui Marchesi

Il Paradiso delle Signore torna il 7 aprile dopo lo stop per Pasquetta e riprende con tensioni sentimentali e segreti tra i protagonisti. Delia crede a una proposta di nozze mentre emergono dubbi sulla famiglia Marchesi.

Dopo la pausa del 6 aprile, legata alla programmazione speciale di Pasquetta, la soap Il Paradiso delle Signore riprende la sua messa in onda su Rai 1 con nuovi episodi ricchi di sviluppi. Le vicende si riaprono in un momento delicato, con relazioni incerte e segreti che rischiano di cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Negli ultimi appuntamenti, Delia ha trovato un indizio inatteso in un abito realizzato da Botteri, convincendosi che si tratti di una proposta di matrimonio. Nonostante l’entusiasmo, le amiche la invitano a non affrettare le conclusioni e ad attendere una dichiarazione chiara. Sul fronte sentimentale, Irene vive una fase complicata mentre Johnny prova a chiarire ciò che prova dopo il loro bacio.

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La puntata di martedì 7 aprile si concentra proprio su questi nodi. Johnny decide di parlare apertamente con Irene e le confessa quanto quel momento sia stato importante per lui. Intanto Agata riceve una telefonata che la mette in agitazione, mentre Odile frena sull’idea di fissare la data delle nozze con Ettore senza la presenza di Adelaide. Matteo, nel frattempo, ascolta una conversazione sospetta tra i fratelli Marchesi e sceglie di informare Umberto.

Il giorno successivo, mercoledì 8 aprile, le conseguenze di quella confessione si fanno sentire. Irene, invece di avvicinarsi a Johnny, appare ancora più determinata a portare avanti il matrimonio con Cesare. Al Paradiso, un annuncio di Botteri fa credere alle Veneri che sia arrivato il momento tanto atteso per Delia.

Parallelamente, sul piano familiare, Ettore riesce a convincere Odile a stabilire una data per le nozze. Ma i dubbi non si placano: Matteo decide di partire per Roma per incontrare Adelaide e raccontarle i sospetti sul fidanzato della figlia, aprendo così a nuovi possibili sviluppi nella vicenda dei Marchesi.