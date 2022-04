Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 aprile 2022 : Adelaide chiede scusa a Flora

Ecco ledeper la puntata del 7. Ecco cosa rivelano le Trame della puntata andata in onda alle 15.55 su Rai1: Umberto è riuscito a calmare i sospetti die la Contessa siconper il suo il comportamento. Non solo, ledi non lasciare la Villa e di stare di nuovo con loro. Flavia rivela a Fiorenza il suo piano per convincere Ludovica a fare ciò che vuole. Secondo i piani, la ragazza lascerà molto presto Marcello per avvicinarsi a Ferdinando. Gramini, entusiasta di lei, accetta volentieri di darle una mano. Vittorio scopre che Dante ha coinvolto Serena nel progetto dei modellini di carta per le bambole, da inserire nel nuovo numero de IlMarket.

Il Conti è furioso e non può trattenersi dall'attaccare i Romagnoli. Gemma e la sua famiglia sono ufficialmente invitate a Villa Guarnieri per sancire l'unione tra Zanatta e Marco. Il ragazzo è furioso, non lo sapeva ed è tutto un piano della zia. Stefania, nel pieno della sofferenza, cerca consolazione tra le braccia della madre. Adelaide colpì duramente e attaccò Flora, facendole capire che sapeva tutto di lei e di Umberto. Così Gentile-Ravasi dovette chiedere aiuto a Umberto. Guarnieri si è subito commosso per convincere l'amata cognata che è tutto un malinteso e le sue parole sembrano aver colto nel segno.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che il Commendatore sarà così persuasivo da spingere Di Sant'Erasmo a scusarsi con Flora. La contessa la pregherà di dimenticare le sue accuse infondate nei suoi confronti e di rimanere ferma alla Villa. Non dovrai andartene. Intanto Vittorio scoprirà che Dante ha coinvolto Serena nella progettazione dei modellini di carta da inserire nel nuovo numero de Il Paradiso Market. Conti non sarà per niente contento e lo riferirà, senza mezzi termini, a Romagnoli. Il confronto tra loro si fa sempre più serrato.

Altre News per: paradisodellesignoreanticipazioniaprile2022adelaide