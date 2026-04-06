The Traitors 2 senza Chiara Ferragni, cast in evoluzione e ipotesi Rai2

Chiara Ferragni rifiuta The Traitors 2 dopo l’invito della produzione, mentre il reality prepara le riprese estive e punta a un debutto entro l’autunno 2026 con nuovi concorrenti e possibili sviluppi televisivi.

La seconda stagione di The Traitors Italia è già in fase di preparazione dopo l’esordio positivo su Prime Video. La produzione ha fissato le riprese nei mesi estivi, con l’obiettivo di portare i nuovi episodi in streaming entro la fine dell’autunno 2026, puntando a un’edizione ancora più ricca e competitiva.

Tra le novità emerse nelle ultime ore, spicca il tentativo di coinvolgere Chiara Ferragni nel cast. L’imprenditrice digitale era stata individuata come uno dei possibili volti di punta tra i “traditori”, scelta che avrebbe attirato grande attenzione anche sui social. Ferragni, però, ha deciso di non accettare la proposta.

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La decisione arriva in un momento delicato per la sua carriera, dopo la recente assoluzione dalle accuse di truffa aggravata. In questa fase, l’imprenditrice starebbe valutando con cautela ogni apparizione pubblica. Intanto è previsto un documentario destinato allo streaming, in cui racconterà i mesi più complessi dell’ultimo periodo.

Parallelamente, il futuro del format potrebbe allargarsi anche alla televisione tradizionale. Fremantle sta valutando un possibile accordo con la Rai per portare la prima stagione su Rai2, con una messa in onda pensata come evento in tre serate.

L’operazione, però, deve fare i conti con palinsesti già pieni e una collocazione ancora da definire. In caso di buon riscontro, la Rai potrebbe spingersi oltre e lavorare a una versione dedicata della seconda stagione, più lunga e strutturata, con un numero maggiore di puntate.