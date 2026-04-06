Bonus bollette da 115 euro, come funziona e quando arriva lo sconto

Arriva il bonus bollette da 115 euro deciso da Arera per sostenere le famiglie con redditi bassi a causa dell’aumento dei costi energetici. Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta senza richiesta e riguarda solo l’energia elettrica.

Partono le prime applicazioni del bonus bollette da 115 euro, misura straordinaria pensata per alleggerire la spesa energetica delle famiglie. L’intervento è stato definito dall’Arera, che ha stabilito modalità e tempi di erogazione dopo l’approvazione del decreto Bollette.

Il contributo non richiede alcuna domanda da parte degli utenti. Viene infatti riconosciuto automaticamente ai clienti domestici che già beneficiano del bonus sociale per disagio economico e che risultano titolari di una fornitura elettrica attiva.

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L’importo sarà accreditato in un’unica soluzione direttamente nella prima fattura utile successiva al 19 marzo 2026, data in cui è stato adottato il provvedimento. A gestire l’erogazione sarà il fornitore attivo al 21 febbraio 2026, anche nel caso in cui nel frattempo il cliente abbia cambiato operatore.

Il nuovo aiuto riguarda esclusivamente la fornitura di energia elettrica e si aggiunge al bonus sociale già previsto. Quest’ultimo può arrivare fino a 204,40 euro, rendendo cumulabile il sostegno economico complessivo.

Possono accedere al beneficio le famiglie con Isee fino a 9.796 euro oppure fino a 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli. Il valore dell’Isee deve essere valido alla data del 21 febbraio 2026. In assenza di questo requisito, il contributo non viene riconosciuto anche se il reddito rientra nei limiti previsti.