Bonus bollette da 115 euro via libera Arera ecco a chi spetta

Arera ha dato il via libera al bonus bollette da 115 euro per aiutare le famiglie già in difficoltà economica a fronte dei rincari energetici, con accredito automatico direttamente in fattura nelle prossime settimane.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato le modalità per erogare il bonus straordinario da 115 euro destinato a contrastare il caro bollette. Il contributo riguarda le famiglie che già beneficiavano del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno in cui è entrato in vigore il decreto.

Non è richiesta alcuna domanda. Il contributo sarà assegnato automaticamente ai clienti domestici con un punto di fornitura attivo e già ammessi al bonus per disagio economico. L’importo verrà riconosciuto in un’unica soluzione.

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L’accredito arriverà direttamente nella prima bolletta utile, con una voce separata rispetto alle altre spese. A occuparsi dell’erogazione sarà il fornitore di energia o il servizio di maggior tutela che risultava attivo per l’utente alla data del 21 febbraio 2026, anche nel caso in cui nel frattempo sia cambiato operatore.

Se dalla fattura dovesse emergere un credito a favore del cliente, questo verrà scalato nelle bollette successive. In caso di fornitura interrotta, il rimborso sarà comunque garantito seguendo le regole già previste dall’Autorità.

Il nuovo contributo si aggiunge agli sconti già previsti: è infatti cumulabile con il bonus sociale elettrico ordinario. Un ulteriore intervento è atteso per ampliare la platea, con un sostegno dedicato alle famiglie con Isee fino a 25 mila euro che oggi non rientrano tra i beneficiari.