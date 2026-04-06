Carbonara day il 6 aprile, la pasta più amata dagli italiani domina la classifica

Il Carbonara Day celebra la pasta più amata dagli italiani il 6 aprile, nata dalla tradizione romana ma oggi diffusa ovunque. Un sondaggio conferma il suo primato e racconta perché resta la scelta preferita a tavola.

Il 6 aprile torna il Carbonara Day, la giornata dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina italiana. Secondo una ricerca condotta da AstraRicerche per i Pastai di Unione Italiana Food, quasi un italiano su due indica la carbonara come ricetta preferita, assegnandole il primo posto con il 46,1% delle preferenze.

La carbonara supera altri grandi classici della tradizione gastronomica nazionale. Gli spaghetti alle vongole e la pasta al ragù si fermano poco sotto, mentre più distanti compaiono amatriciana, pasta al pomodoro, pesto, orecchiette con cime di rapa, cacio e pepe, penne all’arrabbiata e pasta alla norma. Una graduatoria che conferma il ruolo centrale di questo piatto nella cucina quotidiana degli italiani.

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Un dato curioso riguarda la distribuzione geografica: i maggiori estimatori si trovano nel Nord Italia, con percentuali più alte nel Nord-est e nel Nord-ovest rispetto al resto del Paese. Nonostante le origini romane, la carbonara conquista così un pubblico trasversale su tutto il territorio.

Il motivo principale del suo successo è semplice: per oltre il 60% degli intervistati è soprattutto buona. A questo si aggiungono altri fattori come il legame con la tradizione, l’equilibrio dei sapori e la rapidità nella preparazione, elementi che la rendono una scelta frequente anche nella vita di tutti i giorni.

Negli anni, la carbonara ha superato i confini nazionali, diventando un piatto presente nei menu di ristoranti e chef in tutto il mondo. La sua diffusione è stata favorita anche dal web, dove appassionati e professionisti si confrontano sulle varianti e sui segreti della ricetta.

Il Carbonara Day si conferma anche un evento digitale molto partecipato. Una parte significativa degli italiani lo celebra ogni anno, contribuendo alla sua popolarità. Sui social, l’edizione di quest’anno coinvolge food creator e appassionati che condividono foto, video e consigli, utilizzando l’hashtag dedicato per raccontare la propria versione del piatto.