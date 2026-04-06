Carbonara Day: Chef Monosilio e la carbonara diventata simbolo della cucina italiana

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Luciano Monosilio ha reso celebre la carbonara grazie a studio e pratica, trasformando un piatto popolare in un simbolo della cucina italiana. Il successo nasce dalla tecnica e da anni di esperienza iniziati da giovanissimo.

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