Carbonara Day: Chef Monosilio e la carbonara diventata simbolo della cucina italiana
Luciano Monosilio ha reso celebre la carbonara grazie a studio e pratica, trasformando un piatto popolare in un simbolo della cucina italiana. Il successo nasce dalla tecnica e da anni di esperienza iniziati da giovanissimo.
La carbonara si conferma tra i piatti più amati dagli italiani, con quasi la metà della popolazione che la sceglie come preferita. In occasione del Carbonara Day, che il 6 aprile celebra il suo decimo anniversario, i dati mostrano come questo primo abbia superato ricette storiche della tradizione, consolidando il suo ruolo centrale nelle abitudini alimentari.
Dietro questo successo si intreccia il percorso di Luciano Monosilio, nato ad Albano Laziale nel 1984. Il suo rapporto con la cucina inizia presto, quando a dieci anni decide di dedicarsi ai fornelli. Senza una tradizione familiare alle spalle, impara da solo, sperimentando ricette tratte da enciclopedie che legge dopo la scuola.
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L’incontro decisivo con la carbonara arriva nel 2006, entrando nella cucina di Roscioli a Roma. È lì che scopre per la prima volta il piatto preparato secondo tecnica. Da quel momento si concentra sullo studio degli ingredienti e delle reazioni durante la cottura, affinando un metodo che lo porterà a distinguersi nel panorama gastronomico.
A 27 anni, nelle cucine del ristorante Pipero al Rex, conquista la stella Michelin. Poco dopo, una recensione pubblicata dal New York Times lo definisce “re della carbonara”, un titolo che segna una svolta nella sua carriera e contribuisce alla crescita delle sue attività imprenditoriali.
Secondo lo chef, il risultato dipende soprattutto dalla gestione della temperatura e dalla corretta coagulazione dell’uovo. Non esistono scorciatoie: serve esercizio continuo per ottenere una mantecatura equilibrata. Predilige spaghetti o spaghettoni e punta a una consistenza compatta, senza eccesso di liquido.
Nonostante la diffusione internazionale e le numerose varianti, gli italiani restano legati alla ricetta tradizionale. L’aggiunta della panna viene considerata l’errore più grave, seguita da una cattiva gestione dell’uovo e dall’uso di ingredienti come aglio o cipolla.
Oltre alla tecnica, la carbonara mantiene un forte valore culturale. Per molti rappresenta Roma, ma anche momenti condivisi con famiglia e amici. Il piatto continua a essere associato alla convivialità, riflettendo un modo di vivere la tavola che resta profondamente radicato nelle abitudini italiane.