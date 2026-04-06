Nasri nei guai con il fisco francese per la residenza a Dubai e le consegne a Parigi

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Samir Nasri è sotto indagine fiscale in Francia per sospetta residenza fittizia a Dubai mentre viveva a Parigi. Le autorità hanno analizzato 212 consegne di cibo e altri movimenti che indicano una presenza stabile nella capitale francese.

Nasri nei guai con il fisco francese per la residenza a Dubai e le consegne a Parigi