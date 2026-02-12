Balotelli denuncia insulti razzisti a Dubai durante la partita con Dubai City

Mario Balotelli denuncia insulti razzisti ricevuti durante una partita a Dubai. L’attaccante dell’Al Ittifaq racconta l’episodio sui social e chiede provvedimenti severi contro ogni forma di discriminazione nel calcio.

Non un gol né una giocata decisiva, ma uno sfogo amaro. Mario Balotelli, 35 anni, ha raccontato di essere stato preso di mira con cori razzisti durante la gara persa 2-0 contro il Dubai City. L’attaccante, arrivato da poco più di un mese negli Emirati Arabi Uniti, oggi gioca con l’Al Ittifaq nella seconda divisione locale.

Al termine della partita ha affidato a Instagram la sua denuncia. «Adesso basta», ha scritto, spiegando di non aspettarsi un episodio simile nel nuovo campionato. Durante l’incontro, riferisce, dagli spalti sarebbero arrivati più volte versi e frasi come «uh uh uh, vai a mangiare le banane».

Nel messaggio Balotelli ribadisce di aver sempre condannato ogni forma di discriminazione e chiede interventi concreti perché situazioni del genere non si ripetano. Per l’attaccante non può esserci spazio per il razzismo né nel calcio né nella società, e simili comportamenti non devono essere tollerati o ignorati.

Il caso riporta sotto i riflettori un problema che accompagna il calcio da anni. Tra campagne contro la discriminazione e regolamenti specifici, gli episodi continuano a emergere dentro e fuori dagli stadi, alimentando richieste di sanzioni più dure e controlli più efficaci.