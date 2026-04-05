Simone Bolelli, morto il padre Daniele dopo una malattia

Simone Bolelli perde il padre Daniele dopo una malattia a 71 anni, pochi giorni dopo avergli dedicato il successo nel doppio a Miami insieme a Vavassori, segno di un legame forte anche fuori dal campo.

È morto a 71 anni Daniele Bolelli, padre del tennista azzurro Simone. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha espresso vicinanza alla famiglia in queste ore di dolore attraverso il presidente Angelo Binaghi.

Daniele Bolelli aveva affrontato una malattia negli ultimi tempi. Figura riservata, ha accompagnato il percorso sportivo del figlio fin dagli inizi, seguendolo passo dopo passo fino ai risultati ottenuti nei tornei internazionali e con la maglia della Nazionale.

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Il legame tra padre e figlio era emerso chiaramente anche pochi giorni fa, quando Simone Bolelli e Andrea Vavassori avevano dedicato proprio a lui la vittoria nel doppio al Masters 1000 di Miami, con parole cariche di affetto durante la premiazione.

Originario di Budrio, Daniele aveva lavorato come odontotecnico prima di intraprendere un’attività nel settore della pubblicità e del marketing. Sempre lontano dai riflettori, è stato un punto di riferimento costante nella vita personale e professionale del figlio.

Le condizioni di salute erano già apparse delicate nei giorni scorsi, quando Simone Bolelli non era comparso nell’entry list del doppio a Montecarlo, torneo in cui Andrea Vavassori sarà invece impegnato in coppia con Matteo Berrettini.