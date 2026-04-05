Sarri tra Italia fuori dal Mondiale e futuro personale

Maurizio Sarri commenta l’assenza dell’Italia dal Mondiale e spiega di non pensare alla Nazionale perché impegnato con la Lazio, mentre affronta temi come vivai e stranieri con esempi concreti.

Maurizio Sarri affronta il tema dell’esclusione dell’Italia dal Mondiale con un tono misurato, chiarendo subito di avere altre priorità. L’allenatore della Lazio ammette il rammarico per una Nazionale che, a suo giudizio, dovrebbe partecipare regolarmente alla competizione, ma precisa di non sentirsi coinvolto direttamente nelle analisi del momento.

Nel corso dell’intervista, il tecnico si sofferma sul sistema di formazione dei giovani calciatori. Secondo Sarri, i vivai possono garantire giocatori affidabili, ma il talento resta qualcosa che non si costruisce artificialmente. Parla di un limite strutturale nella produzione di campioni, spiegando che la qualità innata non nasce nei centri di allenamento.

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Un altro passaggio riguarda la presenza di calciatori stranieri nel campionato italiano. Sarri ricorda gli effetti del Decreto Crescita, che ha reso più conveniente l’ingaggio di giocatori provenienti dall’estero rispetto a quelli italiani. Un meccanismo che, negli anni, ha inciso sulle scelte dei club e sulla composizione delle rose.

Alla domanda su un possibile incarico come commissario tecnico della Nazionale, Sarri taglia corto. Non ha mai preso in considerazione questa possibilità e sottolinea come la situazione federale sia ancora incerta. Oggi, ribadisce, è concentrato su un lavoro che lo soddisfa e che intende portare avanti senza distrazioni.