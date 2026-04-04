Stash e The Kolors, il retroscena su Amici e la scelta contro l'intelligenza artificiale

Stash dei The Kolors racconta di aver falsificato l’età per entrare ad Amici a causa del limite di 25 anni. La scoperta arrivò subito, ma Maria De Filippi decise di puntare sulla band chiedendo una promessa precisa.

Prima del successo, i The Kolors suonavano stabilmente nei locali milanesi dei Navigli, con cachet ridotti e tanta gavetta alle spalle. Nel 2014 arrivò la svolta grazie alla segnalazione di Francesco Sarcina, che li spinse a presentarsi ai provini di Amici, il talent destinato a cambiare la loro carriera.

Il problema era uno solo: Stash aveva già 26 anni, oltre il limite previsto dal programma. Per aggirare l’ostacolo, il cantante modificò la data di nascita sulla copia del documento. L’irregolarità emerse subito durante i controlli, ma la situazione prese una piega inattesa.

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Dopo un richiamo formale, fu Maria De Filippi a decidere di dare comunque fiducia al gruppo, colpita dal loro brano Everytime. La conduttrice pose però una condizione chiara, chiedendo alla band di restare sempre autentica nel percorso artistico.

Da quel momento la crescita è stata costante, fino ai recenti successi internazionali. Il nucleo della band, formato da Stash, dal cugino Alex e dal bassista Dario Iaculli, ha mantenuto una forte coesione anche durante il cambiamento di stile tra il 2021 e il 2022.

Oggi il gruppo lavora a un nuovo disco che sarà registrato interamente in analogico, su nastro, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Una scelta precisa, legata alla volontà di preservare il suono reale e le imperfezioni che lo rendono riconoscibile.

Il frontman esprime dubbi sull’uso diffuso dell’IA nella musica, ritenendo che possa uniformare troppo le produzioni, soprattutto quando viene utilizzata da artisti privi di una visione personale.

Nonostante il momento favorevole, i The Kolors hanno deciso di non partecipare all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo due presenze consecutive, la band ha preferito fermarsi, evitando un’ulteriore esposizione ravvicinata e concentrandosi sui concerti e sul nuovo progetto discografico.