Multa non pagata nel 2019, 40enne arrestato dopo sette anni

Un 40enne di Villa Santo Stefano è stato arrestato per una multa del 2019 mai pagata. La sanzione, legata a un’infrazione stradale, si è trasformata in una condanna definitiva con sette giorni di carcere.

I Carabinieri della stazione di Giuliano di Roma hanno eseguito un provvedimento nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Villa Santo Stefano, accompagnandolo nel carcere di Frosinone. L’ordine è arrivato dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica.

Alla base della misura c’è una violazione del Codice della Strada risalente al 2019, commessa nello stesso comune di residenza. La sanzione amministrativa non è mai stata contestata nelle sedi previste, diventando nel tempo definitiva.

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Con il passare degli anni, il mancato pagamento ha portato all’emissione della pena residua, quantificata in sette giorni di detenzione. Una volta ricevuto il provvedimento, i militari hanno rintracciato l’uomo e lo hanno trasferito nella struttura penitenziaria.

L’arresto rappresenta l’esecuzione della condanna ormai esecutiva, maturata dopo il mancato ricorso e il mancato saldo della sanzione originaria.