Prezzi energia in aumento, Ue spinge su smart working e consumi ridotti

Home / Social News / Prezzi energia in aumento, Ue spinge su smart working e consumi ridotti

L’Unione europea invita a ridurre i consumi energetici dopo il rialzo di petrolio e gas causato dal conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran. Tra le misure suggerite, telelavoro e limiti più bassi in autostrada.

Prezzi energia in aumento, Ue spinge su smart working e consumi ridotti