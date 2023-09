Inflazione in Italia: Aumento dei Prezzi a +5,4% su Base Annuale a Agosto

In Italia, i dati relativi all'inflazione per il mese di agosto mostrano un aumento dei prezzi, anche se a un ritmo leggermente inferiore rispetto al mese precedente. L'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi ha registrato un incremento dello 0,3% su base mensile, portando l'aumento annuale all'5,4%. Questo rappresenta una diminuzione rispetto al 5,9% registrato a luglio e è in linea con la stima preliminare dell'ISTAT, che aveva previsto un aumento del 5,5%.

L'inflazione accumulata per l'intero anno 2023 è ora del 5,7% per l'indice generale e del 5,2% per la componente di fondo. Questi dati evidenziano la costante pressione sui prezzi che sta influenzando l'economia italiana.

Nel dettaglio, i prezzi dei beni alimentari, delle cure per la casa e della persona hanno registrato un rallentamento, passando da un aumento del 10,2% a un aumento del 9,4% su base annua. Tuttavia, i prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto, come quelli di uso quotidiano, hanno mostrato un aumento più significativo, passando dal +5,5% al +6,9%.

Questa dinamica dei prezzi riflette una serie di fattori, tra cui l'andamento dei mercati internazionali, i costi energetici e la domanda interna. L'inflazione rimane una questione importante per l'economia italiana e sarà necessario monitorarla da vicino nei prossimi mesi per valutare eventuali impatti sul potere d'acquisto dei cittadini e sull'andamento generale dell'economia.

