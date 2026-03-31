Ciclone Erminio sull'Italia venti forti e mareggiate verso Pasqua

Il ciclone Erminio colpisce l’Italia con venti molto forti a causa di una profonda depressione sul basso Tirreno. Raffiche fino a 100 km/h e mareggiate stanno interessando diverse regioni alla vigilia di Pasqua.

Una vasta area di bassa pressione sul basso Tirreno sta alimentando il ciclone Erminio, che in queste ore sta investendo gran parte dell’Italia con raffiche intense e condizioni marine difficili. Le correnti stanno già raggiungendo velocità elevate lungo molte coste e nelle zone interne.

Le prime segnalazioni indicano raffiche fino a 90 km/h sul litorale laziale e nel nord della Sardegna, mentre sulle Prealpi e in alcune aree della pianura tra Piemonte e Lombardia si registrano valori tra i 70 e gli 80 km/h. Sui rilievi dell’Appennino centrale il vento supera localmente i 100 km/h.

Leggi anche: Meteo, Allerta ciclone simil tropicale sull’Italia: piogge torrenziali, venti oltre 100 km/h e Pasqua a rischio maltempo

La situazione resterà simile anche nelle prossime ore, con un lento miglioramento atteso solo a partire da giovedì. Per un calo più deciso della ventilazione bisognerà attendere il fine settimana pasquale.

Venti intensi fino a giovedì poi graduale attenuazione

Nella giornata di mercoledì il sistema ciclonico avrà il suo centro d’azione sulla Sicilia, generando venti sostenuti su gran parte del Paese. Soffierà la Bora sul Triestino, mentre il Grecale interesserà l’Adriatico e le regioni tirreniche con raffiche fino a 90 km/h. Tramontana e Maestrale colpiranno Sardegna e Sicilia, mentre sullo Ionio sarà presente il Libeccio e sull’Adriatico lo Scirocco.

Le raffiche più forti si faranno sentire anche nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, con punte che in quota potranno toccare i 100 km/h. Il vento sarà sostenuto anche in pianura Padana, tra Veneto meridionale, Emilia orientale e Romagna, con valori fino a 80 km/h. I mari si presenteranno agitati, con mareggiate lungo le coste più esposte.

Giovedì la ventilazione resterà ancora sostenuta, soprattutto lungo l’Adriatico dove il Grecale potrà raggiungere gli 80 km/h. Sulla Sardegna continuerà a soffiare la Tramontana con raffiche tra 70 e 80 km/h, mentre in Sicilia il Maestrale si attesterà tra 60 e 70 km/h. I mari resteranno molto mossi o agitati, con condizioni difficili lungo i litorali.

Da venerdì i venti settentrionali inizieranno a perdere intensità. Sabato si prevede un ulteriore calo, fino a una quasi completa attenuazione nella giornata di Pasqua, quando solo le regioni meridionali potranno ancora registrare venti moderati.